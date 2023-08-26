Кассьерра: «Счастлив, что мы приблизились к первому месту в таблице, тому месту, которое привыкли занимать»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Урал» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сами довольны своей игрой сегодня?

- Немного жаль, что в последнем игровом действии не удалось забить гол и сделать хет-трик. Но, конечно же, я счастлив, что мы победили, счастлив, что мы приблизились к первому месту в таблице, тому месту, которое привыкли занимать. Всё, сейчас нужно перевести дух, подготовиться к матчу в Кубке и настраиваться на игру с ЦСКА.

- Вы сказали про последний момент, вы сразу приняли решение бить вот так с лета в этом эпизоде? Потому что со стороны казалось, что это не самое очевидное решение.

- Да, но мяч чуть-чуть перелетел через ту точку, в которой я мог бы хорошо пробить, поэтому удар получился не очень сильным. Но самое главное, что мы сегодня победили.

- Потрясающее хладнокровие в двух голевых эпизодах, очень похожими получились эти мячи. Почему в том и другом случае вы решили обыгрывать вратаря?

- Был очень быстрый эпизод, и вратарь был близко. Мне показалось, что если буду бить на силу, то могу попасть в него. Поэтому решил обыграть, хорошо, что удалось. Во втором был куда более спокоен. Так получилось, что было свободное пространство, прокинул мяч, обыграв вратаря и пробил в свободный угол.