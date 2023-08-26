Клаудиньо в пятый раз оформил «гол+пас» в матче РПЛ

Завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле одержал разгромную победу над «Уралом» со счетом 4:0.

Полузащитник питерского клуба Клаудиньо смог отметиться забитым мячом и результативной передачей партнерам по команде, тем сам он пятый раз оформил «гол+пас» в матче чемпионата России.

У 26-летнего футболиста 29 результативных действий в 53 матчах в чемпионате России (14+15).

«Зенит» благодаря победе поднялся на вторую строчку в турнирной таблице и уступает «Краснодару» лишь один балл.