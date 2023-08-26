​«Зенит» выиграл все 13 домашних матчей чемпионата России против «Урала»

«Зенит» успешно выступил в шестом туре Премьер-лиги. Команда Сергея Семака в родных стенах разнесла «Урал» (4:0) и вплотную приблизилась к лидирующему «Краснодару» (13 очков против 14).

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл все 13 домашних матчей против «Урала» в чемпионатах России. Результаты в этих играх были следующими: 1:0, 1:0, 2:1, 3:0, 3:0, 2:0, 2:1, 4:1, 7:1, 5:1, 3:1, 2:0, 4:0.

Как мы уже сообщали, «Зенит» ни разу не проигрывал «Уралу» в чемпионатах России. Если брать и домашние и гостевые игры, то «сине-бело-голубые» отпраздновали 21 победу при четырёх ничьих.