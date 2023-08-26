Дмитриев: «Зенит» легко разбивал наш прессинг, из-за этого происходили моменты»

Полузащитник «Урала» Игорь Дмитриев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом».

- Дадите объяснение, почему получился такой провальный матч у вашей команды?

- Не знаю, кажется, не получалось прессинговать, соперник легко разбивал наш прессинг, из-за этого происходили моменты. Думаю, пока так. Тяжело сразу после матча анализировать, почему так. Будем дома разбирать.

- Вы здесь родились и могли оказаться в школе «Смена». У вас есть обида на себя, «Смену», Петербург?

- Нет, я играл в академии «Зенита» шесть лет. Прекрасное время, так что я только благодарен.

- 0:3 после первого тайма - это столько же голов, сколько вы суммарно пропустили в прошлых пяти турах. Этот срыв как вы в перерыве обсуждали?

- В перерыве больше старались завести команду. Вышли после первого тайма, вроде бы почувствовали уверенность, больше начали мяч контролировать, но не могли довести дело до гола, за это тоже обидно. После игры будем смотреть и анализировать.