​«Зенит» вплотную приблизился к лидеру РПЛ

В шестом туре чемпионата России «Зенит» принимал «Урал». Команда Сергея Семака добилась убедительной победы со счётом 4:0. Как следствие, «сине-бело-голубые» догнали «шмелей» по очкам и обошли по дополнительным показателям.

Прямо сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» питерцы отстают всего лишь на один зачётный балл. «Быки», напомним, в пятницу не смогли обыграть «Факел» - ничья 0:0.

Добавим, что в субботу догнать «Зенит» и «Урал» по очкам может «Динамо», которое сыграет в гостях у «Рубине». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.