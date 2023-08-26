Хосе Мигель Капель, журналист из Альмерии, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о новичке «Спартака» Срджане Бабиче.

- В первую очередь Бабич выделяется своими физическим качествами. Он очень сильный и габаритный защитник, который отлично играет в воздухе. Важно, что Бабич грамотно играет с партнерами, которые уступают ему в габаритах в связке. Как правило, Срджан выходит победителем в силовых единоборствах.

- Над чем ему стоит поработать? Какие у него недостатки?

- Его главная слабость — скорость, которая создает неудобства для команды в ситуациях, когда он остается один на один с быстрым нападающим или, когда он не успевает вернуться после стандарта.

- Как ему удобнее играть, в схеме с двумя или тремя центральными защитниками?

- Если есть выбор, то проще играть в схеме с тремя центральными защитниками. Но повторюсь, если Бабич сыграется с партнером, ему удобно играть и при схеме с двумя центральными защитниками.

- Как вы считаете, он сможет стать основным защитником у команды, которая претендует на лидерство?

- Да, он впечатляющий командный игрок с лидерскими качествами. У него не должно возникнуть проблем, чтобы стать боссом в центре защиты своей новой команды.

Напомним, этим летом Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии».