​«Зенит» никогда не проигрывал «Уралу» в чемпионате России – серия продлена

В субботу «Зенит» и «Урал» провели матч шестого тура Премьер-лиги. Команда Сергея Семака порадовала своих болельщиков крупной победой со счётом 4:0.

Таким образом, «Зенит» продлил успешную серию в матчах против «Урала». Питерцы никогда не проигрывали «шмелям» в чемпионате России – в 25 очных матчах «Зенит» отпраздновал 21 победу при 4 ничьих.

Следующий матч «Зенит» проведёт в среду, 30 августа. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Балтики» на выезде в третьем туре группового этапа Кубка России. Что касается Премьер-лиги, то в следующем туре «сине-бело-голубые» сыграют в гостях у ЦСКА. Битва пройдёт 3 сентября.