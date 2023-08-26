Дубль Кассьерры, голы Сергеева и Клаудиньо: «Зенит» накормил «Урал» четырьмя голами и снял с него ореол непобедимости

Приободрившийся «Зенит» в шестом туре чемпионата России принимал в Санкт-Петербурге сенсационный «Урал».

Не всё так страшно оказалось у «Зенита». Да, ушёл Малком. Да, ушёл Кузяев. Да, подвисли на волоске Вендел и Клаудиньо. Да, команде нужно перестраиваться. Да, питерцы сыграли вничью с «Ростовом» и проиграли дома «Динамо». Да, они имели четыре очка после трёх туров. Но потом команда Семака одержала в чемпионате две победы кряду. Вымучив дома три очка с «Факелом», петербуржцы повеселее разобрались в гостях со «Спартаком». И вот уже «Зенит» на третьем месте в таблице.

Очередной матч – с «Уралом». В случае победы питерцы догоняют его по набранным очкам и подбираются к «Краснодару» на расстояние одного балла. «Быки» же вернулись на свою привычную колею с невынужденными потерями очков после четырёх подряд побед на старте чемпионате. Так что довольно благостная турнирная картина складывалась для «Зенита» перед игрой с «Уралом».

Сам «Урал» удивил всех своей прытью в начале чемпионата. Четыре победы и тринадцать очков по итогам пяти матчей – такого старта в исполнении екатеринбуржцев никто не ожидал. Однако подопечные Виктора Ганчаренко обыграли ЦСКА, сыграли вничью с «Пари НН», победили «Оренбург», «Спартак» и «Балтику». Кстати, получается, что на «Газпром Арене» встретились две команды, огорчившие «Спартак» в двух предыдущих турах Премьер-лиги.

До матча с «Зенитом» «Урал» в текущем чемпионате ещё не пропускал первым, но против питерцев «шмелям» пришлось вынимать мяч из своих ворот уже на восьмой минуте. Кассьерра до этого успел попасть в штангу, а открыл счёт его партнёр по атаке Сергеев. Вендел оторвался от Бевеева и отпасовал на Сергеева. Тот отдал направо на Клаудиньо, который навесил к дальней штанге, Помазун растерялся, защитники гостей застыли как вкопанные, и Сергеев с миллиметров переправил мяч в сетку внешней стороной стопы (1:0).

То есть всё пошло по накатанному сценарию? Раньше «Зенит» обыгрывал «Урал» в Петербурге во всех двенадцати случаях в постсоветской истории. Всего в рамках чемпионата России они провели 24 матча, из которых питерцы выиграли 20, а ещё четырежды была зафиксирована ничья. В 2020 году «Зенит» принимал дома «Урал» дважды – выиграл 7:1 и 5:1. Намёки, в общем-то, понятны…

К сожалению для «Урала» – да, ситуация стала разворачиваться для него неблагоприятно. «Зенит» играл спокойно и непринуждённо, а гости не могли противопоставить ему чего-то серьёзного. В итоге к рубежу в получас игры оформился счёт 2:0 в пользу «сине-бело-голубых». Кассьерра почувствовал себя королём чужой штрафной площади, когда на правом полуфланге принял проникающий пас Барриоса, гроссмейстерски убрал мяч от Помазуна и отправил его в пустые ворота.

Вскоре Сиссе приложился по рамке хозяева из-за пределов штрафной площади и не попал в левый угол. Такое ощущение, что это было не совсем подготовленное завершение атаки, ведь «Урал» стремился как можно быстрее отыграть один мяч. Однако бесполезными оказались эти потуги. А перед уходом на перерыв «шмели» сами привезли себе крупный счёт. Помазун от своей штрафной выкатил мяч прямо на Клаудиньо, который умело воспользовался таким подарком и упаковал точный парашют за спину допустившему «пенку» вратарю «Урала» (3:0).

В начале второго тайма гости дали некоторый проблеск надежды своим болельщикам. Нет, они не забили гол, но создали опасный момент. Попавший на днях в расширенный список сборной России Егорычев подал угловой слева на голову Итало Гонсалеса, пробившего выше створа. Потом ещё навешивал Кики, а пробивал Аюпов – тоже мимо. Ну и постепенно «Зенит» вернулся к игре первым номером. На 68-й минуте визитёры привезли новый гол в свои ворота. Бевеев обрезался на своей половине поля, и Кассьерра после передачи Вендела имел роскошь долго повозиться с Помазуном, прежде чем поразить ворота с близкого расстояния (4:0).

Кстати, в этом матче у «Зенита» очередные изменения претерпела линия обороны. Не сыграли из-за повреждений Эракович и Ренан, зато вышли на поле с первых минут Дуглас, Алип и Караваев. Но на фоне такого «Урала» их оценивать бессмысленно. На последних минутах, как и в матче «Зенит» – «Урал», возник ступенчатый момент с ВАРом. Одинокий Сутормин сыграл рукой в своей штрафной площади, однако до этого Мосин поставил подножку Сантосу. Артём Чистяков посмотрел видеоповтор и зафиксировал гостевой фол в атаке. В добавленное время шансы отличиться за хозяев упустили Васильев и пробивавший ножницами Кассьерра, там гостей выручал Помазун.

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Итог – первая крупная победа «Зенита» в сезоне, первое поражение «Урала» в чемпионате. Тринадцатая подряд домашняя победа питерцев над екатеринбуржцами в рамках чемпионата России. У этих команд теперь поровну очков в таблице РПЛ – по тринадцать. За счёт победы в очном матче питерцы идут на одну строчку выше – на втором месте. У «Краснодара» четырнадцать баллов. Значит, «Зенит» уже в следующем туре может стать единоличным лидером Премьер-лиги – после выездного матча с ЦСКА.

Кирилл Иванцов