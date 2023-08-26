Игонин назвал главную проблему «Урала» в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался после первого тайма матча шестого тура чемпионата России, в котором «сине-бело-голубые» принимают «Урал».

«Основная проблема — уровень мастерства «Урала». «Зениту» было легко выходить из‑под прессинга. «Зенит» бежал вперед», — цитирует Игонина «Матч ТВ».

Как отметил эксперт, «Зенит» не давал «Уралу» делать передачи вперед, но «шмели» умудрялись ошибаться даже при пасах на сохранение мяча.

В эти минуты продолжается встреча между «Зенитом» и «Уралом», которая проходит на «Газпром Арене». За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.