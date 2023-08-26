Ташуев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Таушев поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором грозненский клуб на выезде сыграет против «Спартака».

Специалист отметил, что игра получится боевой, ведь грозненцы сейчас хорошо подготовлены, показав хорошую игру в матче против «Оренбурга» (4:0). К тому же он считает, что у столичного клуба сейчас нет спада.

«Пока баланс обороны и атаки — это 60% атаки и 40% обороны. С «Зенитом» Абаскаль сам проиграл матч. Если Абаскаль правильно выстроит баланс на предстоящую игру, то «Ахмату» будет тяжело», - приводит слова Ташуева «Чемпионат».

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени.