«Урал» со счётом 0:3 проиграл первый тайм «Зениту» в матче шестого тура Премьер-лиги, при этом гол на 45-й минуте случился из-за грубой ошибки голкипера Ильи Помазуна. И после перерыва гости продолжили дарить моменты противнику. На сей раз Мингиян Бевеев от своей штрафной выбил мяч на Маркуса Вендела, тот сыграл в штрафную на Матео Кассьерру, который издевательски разобрался с обороной и покатил мяч в сетку. Это его второй гол в этом поединке. Видео данного эпизода представлено ниже.
Как Кассьерра издевался на обороной «Урала», оформляя дубль - видео видео
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