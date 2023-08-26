​Кассьерра забил уже 6 голов в сезоне РПЛ – в три раза больше, чем за весь прошлый чемпионат

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра находится в отличной форме в начале сезона. По ходу второго тайма матча шестого тура Премьер-лиги против «Урала» Кассьерра оформил дубль.

Теперь на счету Кассьерры 6 голов в новом чемпионате России. Форвард упрочил лидерство в бомбардирской гонке, оторвавшись от Фёдора Чалова из ЦСКА (4 гола).

Любопытно, что за весь прошлый чемпионат России Маттео Кассьерра забил только два гола. В «Зенит» колумбиец перебрался из «Сочи» прошлым летом.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Зенитом» и «Уралом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.