В первом субботнем матче Премьер-лиги «Зенит» принимает «Урал». После трёх мячей за тайм в ворота лидера РПЛ питерцы не успокоились и продолжают забивать. В середине второй 45-минутки еще один мяч влетел в сетку ворот Ильи Помазуна. Как и в случае с третьим голом «Зенита», гости подарили мяч сопернику у своей штрафной, Маркус Вендел тут же отыграл на Матео Кассьерру, который во второй раз в поединке оставил не у дел голкипера и забил. Дубль форварда, и счет становится 4:0. «Зенит» вместе с «Уралом» идет на втором месте, проигрывая «Краснодару» одно очко. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
«Зенит» забил четвёртый гол в ворота «Урала», у Кассьерры дубль
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