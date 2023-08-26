«Зенит» забил четвёртый гол в ворота «Урала», у Кассьерры дубль

В первом субботнем матче Премьер-лиги «Зенит» принимает «Урал». После трёх мячей за тайм в ворота лидера РПЛ питерцы не успокоились и продолжают забивать. В середине второй 45-минутки еще один мяч влетел в сетку ворот Ильи Помазуна. Как и в случае с третьим голом «Зенита», гости подарили мяч сопернику у своей штрафной, Маркус Вендел тут же отыграл на Матео Кассьерру, который во второй раз в поединке оставил не у дел голкипера и забил. Дубль форварда, и счет становится 4:0. «Зенит» вместе с «Уралом» идет на втором месте, проигрывая «Краснодару» одно очко. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.