Уткин высказался о провальном первом тайме «Урала» в матче с «Зенитом»

Известный комментатор Василий Уткин высказался о первом тайме матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Урал».

Эксперт отметил, что не верил уральскую команду совсем, ведь она еще в прошлом туре в игре против калининградской «Балтики» выглядела несвежо.

«Ну и невынужденные ошибки, в том числе Помазуна. Про Бивеева вообще говорить не стоит, это провал.

Стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.