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Уткин высказался о провальном первом тайме «Урала» в матче с «Зенитом»

26 Августа 2023 • 16:34 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
окончен

Известный комментатор Василий Уткин высказался о первом тайме матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Урал».

Эксперт отметил, что не верил уральскую команду совсем, ведь она еще в прошлом туре в игре против калининградской «Балтики» выглядела несвежо.

«Ну и невынужденные ошибки, в том числе Помазуна. Про Бивеева вообще говорить не стоит, это провал.
Стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Василий Уткин
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