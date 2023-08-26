Камоцци: «Спартак» способен вернуть лидерство в Премьер-лиге»

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил перспективы «красно-белых» в текущей кампании РПЛ после пяти туров.

«Я думаю, что «Спартак» способен вернуть лидерство в Премьер-лиге, команде нужно время. Верю, что «красно-белые» будут бороться за чемпионство в этом сезоне», — заявил экс-помощник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, подопечным Гильермо Абаскаля необходима победа над «Ахматом», чтобы реабилитроваться после обидных поражений от «Урала» и «Зенита». Эксперт также отметил, что встреча против грозненцев будет непростой.

Напомним, что после пяти туров «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с девятью очками. Матч против «Ахмата» пройдёт 26 августа, а стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.