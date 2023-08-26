Червиченко: «Ахмат» может зацепить ничейку со «Спартаком»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче шестого тура чемпионата России, в котором «красно-белые» встретятся с «Ахматом».

«Если «Ахмат» сыграет грамотно в обороне, так же, как и «Зенит», то «Спартак» может не победить. Не то, что «Ахмат» выиграет, но ничейку вполне может и зацепить», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что у «Спартака» хорошая атакующая линия, поэтому при своих болельщиках команда должна одерживать победу.

Матч «Спартака» и «Ахмата» состоится в субботу, 26 августа. За всеми событиями игры можно будет наблюдать в прямой текстовой трансляции по данной ссылке. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.