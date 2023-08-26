«Рубин» и «Динамо» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» сыграет против московского «Динамо».
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Рахмоналиев, Иву, Даку.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.Ru.
Бан пользователя