Широков оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о шансах «быков» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Сколько шансов в процентах у «Краснодара» выиграть чемпионство? Пока нисколько. Но сейчас плюс-минус у всех одинаковые шансы. У любой команды сейчас 50 на 50, в том числе и у «Зенита», — заявил Широков изданию «КП Спорт».

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков за шесть туров. Однако стоит отметить, что в последних двух турах «быки» набрали только два очка.

29 августа «Краснодар» ждет выездная игра с «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по мск.