Генеральный директор «Балтики» прокомментировал подписание Сото

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о подписании защитника чилийской сборной Гильермо Сото.

«Гильермо — правый латераль, который может успешно играть как в обороне, так и в атаке. Он вынослив, активен и нацелен на постоянное обострение игры в атаке — то, что нужно для футбола, демонстрируемого «Балтикой» в последние годы», — приводит слова функционера клуба РПЛ «Матч ТВ». Волженкин также отметил, что между сторонами шли тяжёлые переговоры, которые были близки к неудачному завершению. Гендиректор калининградцев выразил надежду, что Сото принесёт пользу команде и полюбится поклонникам «Балтики».

Напомним, что Гильермо Сото присоединился к российскому клубу, перейдя из «Уракана». Контракт защитника чилийской национальной команды с «Балтикой» рассчитан на три года.