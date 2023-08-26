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Широков: «Абаскаль должен остаться в «Спартаке»

26 Августа 2023 • 16:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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Через 1 ч. 51 мин.

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков отреагировал на разговоры о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Абаскаль должен остаться в «Спартаке» минимум до зимы. Пока никаких больших сомнений в нем нет. Команда неплохо играет. Нужно, чтобы прошло хотя бы десять туров. Тогда они будут понимать, что дальше», — приводит слова Широкова «КП Спорт».

После пяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

Стоит сказать, что в последних двух матчах «красно-белые» потерпели поражения. Шанс реабилитироваться у команды Абаскаля будет уже сегодня, 26 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Гильермо Абаскаль
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