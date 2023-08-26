Сафонов высказался о возможном уходе из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном уходе из клуба.

Вратарь отметил, что если поступит предложение, то нужно принимать, в каком положении он будет.

«Насколько это будет устраивать мой клуб и меня», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Контракт 24-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в шести турах РПЛ, в которых пропустил два мяча и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.