В центральном матче шестого тура Премьер-лиги нет никакой интриги. «Зенит» громит «Урал» по итогам 45 минут. Очень быстро был открыт счет после навеса Клаудиньо на Иван Сергеева, Матео Кассьерра реализовал выход один на один с вратарем. Перед свистком на перерыв Клаудиньо забил уже сам после «ассиста» от Ильи Помазуна. Голкипер гостей грубо ошибся, разыгрывая мяч от линии штрафной, бразилец же наказал за такую оплошность, здорово перебросив Помазуна - 3:0.

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