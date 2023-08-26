​Президент «Урала» подискутировал с Ганчаренко по ходу матча с «Зенитом»

В субботу «Урал» проводит гостевой матч против «Зенита» в рамках шестого тура чемпионата России. К перерыву действующие чемпионы страны громят своего соперника со счётом 3:0.

Любопытно, что по ходу первого тайма президент «Урала» Григорий Иванов подискутировал с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. О чём именно они говорили, непонятно. Судя по всему, руководителю клубу что-то не нравилось в игре «шмелей», и он пытался это донести.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Зенитом» и «Уралом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.