Ветеран ЦСКА Пономарёв поделился ожиданиям от матча «Спартак» - «Ахмат»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет против «Ахмата».

Экс-игрок сборной СССР отметил, что грозненцы хорошо проявили себя в последнем туре, а у «красно-белых» есть серьезные проблемы в защите.

«С приходом Ромащенко «Ахмат» встрепенулся и хорошо провел последний матч. Думаю, что соперники в этом матче забьют по мячу, и игра завершится со счетом 1:1», - приводит слова Пономарева «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени.