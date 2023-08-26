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«Зенит» громит «Урал» после грубой ошибки Помазуна

26 Августа 2023 • 15:51 Комментировать
Зенит
4:0
Урал
окончен

После вялого старта «Зенит», похоже, набрал крейсерскую скорость. После победы над «Спартаком» в прошлом туре команда Сергея Семака не оставляет ни шанса текущему лидеру Премьер-лиги, «Уралу». Уже в первом тайме питерские футболисты забили сопернику сразу три безответных гола. На восьмой минуте здорово в касание пробил Иван Сергеев, затем Матео Кассьерра пропахал полполя, обыграл голкипера и покатил в пустые ворота. А в компенсированное время вратарь гостей Илья Помазун грубо ошибся, отпасовав на Кладуиньо, который тут же послал мяч в сетку - 3:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Илья Помазун Клаудиньо
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