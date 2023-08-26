В первом субботнем матче в Премьер-лиге «Зенит» соперничает с «Уралом». Пока лидеры сезона РПЛ ничего не могут противопоставить действующему чемпиону и проигрывают по ходу первого тайма со счетом 0:2. Сначала Иван Сергеев в касание замкнул навес Клаудиньо на левую штангу. А под конец 45-минутки шикарный рейд выдал Матео Кассьерра. Форвард умчался от опекуна по правому флангу, ворвался в штрафную и оказался перед голкипером. Обманным движением Илья Помазун был отыгран, и Кассьерра покатил мяч в пустые ворота.

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