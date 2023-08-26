Кассьерра стал единоличным лидером в списке бомбардиров РПЛ

Сейчас проходит матч шестого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» принимает «Урал».

На 31-й минуте нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество команды с берегов Невы. Таким образом, этот гол стал пятым для 26-летнего футболиста в нынешнем сезоне РПЛ, благодаря чем он стал единоличным лидером в списке бомбардиров.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне колумбиец за 26 проведенных игр в чемпионате России смог дважды распечатать ворота соперников.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.Ru.