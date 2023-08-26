Кассьерра удвоил счёт в матче с «Уралом» благодаря сольному прорыву

«Зенит» сделал уверенный шаг к победе в центральном матче шестого тура Премьер-лиги против «Урала». Действующие чемпионы повели на восьмой минуте поединка, когда Иван Сергеев замкнул дальнюю штангу после наброса мяча от Клаудиньо. Еще до перерыва еще один мяч побывал в воротах гостей. Вильмар Барриос отобрал мяч в центральной части поля и по правому краю бросил в отрыв Матео Кассьерру, тот ворвался в штрафную, умчался от голкипера и направил мяч в пустые ворота.

Счет стал 2:0. «Зенит» с «Уралом» делят второе место и проигрывают очко лидирующему «Краснодару». Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.