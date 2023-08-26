Масалитин — о ничьей с «Оренбургом»: «ЦСКА в какой-то степени повезло»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре «армейцев» в матче шестого тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1).

«Основной проблемы нет. Я не знаю, что повлияло на матч с «Оренбургом». Вчера никакого движения не было, особенно впереди. Снова оборонялись. То, что сыграли вничью, это им в какой-то степени еще повезло», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, на игру ЦСКА могла повлиять совокупность факторов: отсутствие Акинфеева, повреждения защитников, продажа игроков и неубедительная форма Чалова.

На данный момент «красно-синие» занимают четвертое место в РПЛ, набрав десять очков в шести матчах.

В следующем туре коллектив Владимира Федотова будет принимать «Зенит».