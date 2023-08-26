Прудников поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Ахмат»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором столичный клуб сыграет против «Ахмата».

Экс-игрок сборной России надеется, что «красно-белые» смогут реабилитироваться за два последних поражения в чемпионате.

«Шансы в игре с «Ахматом» у «красно белых», конечно же, есть. Надо выигрывать, а там, как говорится, уже как пойдет», - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» в последних двух турах уступил «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени.