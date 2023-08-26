В эти минуты в Санкт-Петербурге «Зенит» играет против «Урала», неожиданного лидера Премьер-лиги. Хозяева поля начали активничать с первых минут и в итоге быстро открыли счет. «Зенит» начал стремительную атаку почти от своей штрафной площади, Клаудиньо получил мяч у правого угла штрафной, выдержал паузу и перебросил голкипера, адресуя мяч к дальней штанге, а там Иван Сергеев с острого угла в касание ногой переправил мяч в сетку ворот.

Счет стал 1:0. Видео голевой атаки представлено вашему вниманию. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.