​Салихова пристыдила блогеров за критику Кофрие

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, пристыдила блогеров за критику бывшего игрока команды Максимилиано Кофрие.

«Как все блогеры травили Кофрие! А он только хорошее говорит и о клубе, и о стране. И не уехал бесплатно, не сбежал», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказывал, что перебрался в клуб после получения положительной информации как раз от Кофрие.

Салихова отметила, что Кофрие в России сделал ещё много чего хорошего. Так, например, футболист анонимно помогал детям.

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