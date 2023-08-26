«Зенит» быстро открыл счёт в матче с «Уралом»

В центральном матче шестого тура Премьер-лиги встречаются «Зенит» и «Урал». Коллектив Сергея Семака очень резво начал игру, и в одной из первых атак Матео Кассьерра проверил на прочность каркас ворот. На восьмой минуте мяч всё же побывал в сетке ворот гостевой команды. Клаудиньо выдал идеальный пас в штрафную на Ивана Сергеева, а тот использовал свой момент на все 100%.

В онлайн-таблице Премьер-лиги «Зенит» настигает «Урал». Команды делят второе место, набрав на этот момент по 13 очков. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.