Камоцци: «Я думаю, что «Спартак» способен вернуть лидерство в РПЛ»

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором столичный клуб сыграет против «Ахмата».

Спортивный деятель отметил, что «красно-белым» нужно реабилитироваться за два последних поражения, но, по его мнению, игра получится непростой, так как в соперниках крепкая команда.

«Я думаю, что «Спартак» способен вернуть лидерство в РПЛ, команде нужно время. Верю, что красно-белые будут бороться за чемпионство в этом сезоне», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – 19:30 по московскому времени.