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Камоцци: «Я думаю, что «Спартак» способен вернуть лидерство в РПЛ»

26 Августа 2023 • 15:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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Через 3 ч. 28 мин.

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором столичный клуб сыграет против «Ахмата».

Спортивный деятель отметил, что «красно-белым» нужно реабилитироваться за два последних поражения, но, по его мнению, игра получится непростой, так как в соперниках крепкая команда.

«Я думаю, что «Спартак» способен вернуть лидерство в РПЛ, команде нужно время. Верю, что красно-белые будут бороться за чемпионство в этом сезоне», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – 19:30 по московскому времени.

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