Дзюба вместе с «Локомотивом» отправился в Сочи

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба может принять участие в предстоящем матче против «Сочи».

«Железнодорожники» в своем официальном телеграм-канале опубликовали фотографии перед вылетом на игру шестого тура Российской премьер-лиги с «Сочи». На одном из кадров запечатлен 35-летний Дзюба.

Напомним, футболист пропустил три последних матча «Локомотива» из-за мышечной травмы. В сезоне-2023/24 Дзюба появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Поединок «Сочи» и «Локомотива» состоится завтра, 27 августа. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult в 20:00 по мск.