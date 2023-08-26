В «Зените» рассказали, почему Эракович не попал в заявку на матч против «Урала»

Пресс-служба «Зенита» рассказала, почему сербский защитник Страхинья Эракович не попал в заявку на матч шестого тура Российской премьер-лиги против «Урала».

«Эракович получил небольшое повреждение, поэтому было принято решение не рисковать состоянием футболиста», - заявили в пресс-службе в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Прямая текстовая трансляция матча «Зенит» - «Урал» проходит на сайте LiveResult.ru.

Эракович пополнил ряды питерского клуба в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он принял участие в пяти играх, но не отметился забитыми мячами.