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Семак объяснил отсутствие в центре обороны Эраковича и Ренана

26 Августа 2023 • 14:59 Комментировать
Зенит
1:0
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Нет ни в стартовом составе, ни в заявке не игру Страхиньи Эраковича, поэтому первый вопрос - что с ним произошло?

- У него небольшое повреждение, он не тренируется в общей группе. Надеемся, что к следующему матчу он подойдет.

- Остается фактически один номинальный профильный центральный защитник, Алип. Почему решили без Эраковича все равно не выпускать Ренана?

- У Ренана тоже есть определенные проблемы, он не готов на 100%. Посмотрим, как будет складываться игра, насколько нам будет нужна его помощь сегодня.

- Если можно раскрыть секрет, то кто будет еще одним центральным защитником, кроме Алипа?

- Посмотрим, пока еще рано говорить. Выйдем и посмотрим, кто и как будет играть.

- Кассьерра и Сергеев вместе, Мантуан в запасе. Это такое изменение по сравнению с матчем против «Спартака».  Из чего вы исходили - от соперника, от вас?

- Всё вместе, от соперника и от нас. Что касается «Спартака», Мантуан - достаточно быстрый игрок, его помощь в игре со «Спартаком» была нужна больше. Что касается Вани Сергеева, он достаточно хорошо действует именно в завершении. Надеюсь, у него будет сегодня много моментов. В каждой игре у него есть моменты, мы надеемся, что в связке с Матео он будет сегодня смотреться хорошо. Я думаю, Мантуан тоже выйдет по необходимости или даже, чтобы освежить игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Страхинья Эракович Роберт Ренан
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