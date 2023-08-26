Ганчаренко: «Не думаю, что отсутствие Эраковича сильно что-то меняет»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Точечные изменения в составе, появляется сегодня Сиссе вместо Аюпова. С чем это связано, с тактическими соображениями, соперником или еще чем-то еще?

- Мы понимаем, что сезон длинный, и какая-то ротация необходима. У кого-то игровые качества, которые подходят под «Зенит» больше, у кого-то - меньше. Поэтому какую-то ротацию в зависимости от соперника тоже надо делать.

- Какими качествами в большей степени обладает Сиссе под «Зенит», чем Аюпов?

- Аюпов - это тот игрок, который может бежать в штрафную площадь, а Сиссе может забирать мячи в центре поля, что сегодня тоже немаловажно.

- Что касается соперника, «Зенит» тоже имеет определенные изменения в составе. Фактически там один чистый центральный защитник в старте, Алип. Нету Эраковича, Ренан в запасе. Это для вас неожиданность? Готовились ли к этому?

- Нет, конечно, мы ожидали Эраковича, но, тем не менее, в любом случае «Зенит» - это качественный состав, игроки, которые умеют обороняться, придержать мяч, умеют атаковать. Я не думаю, что для нас это сильно что-то меняет на данный момент.