Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль завершает переход из ЦСКА в «Динамо». О трансфере 25-летнего колумбийца будет объявлено в ближайшее время. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в стане «бело-голубых» Карраскаль выбрал себе номер 8.

Напомним, что Хорхе Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля 2022 года. В 47 официальных играх за «армейцев» полузащитник отметился семью голами и семью результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа, - против «Рубина» на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию.