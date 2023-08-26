В субботу «Зенит» проведёт домашний матч против «Урала» в шестом туре чемпионата России. Защитник Страхинья Эракович не попал в заявку питерской команды на игру. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 22-летний футболист получил незначительный ушиб. По нашим данным, Эракович будет готов сыграть за «Зенит» в матче следующего тура Премьер-лиги против ЦСКА.

Матч чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.