Адриано Спадото, агент защитника бразильского клуба «Брагантино» Жуниньо Капишабы, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА.

«К моему клиенту есть интерес от многих клубов, кроме ЦСКА им интересуются «Аталанта», «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и другие команды. Давайте посмотрим, что будет дальше», — заявил представитель футболиста.

Ранее появилась информация о том, что «армейцы» заинтересованы в приглашении 26-летнего бразильца. Сообщалось, что ЦСКА готов выделить на трансфер 4,1 млн евро.

Напомним, в матче шестого тура чемпионата России команда Владимира Федотова не смогла на выезде одолеть «Оренбург» (1:1).