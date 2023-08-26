Игрок ЦСКА Файзуллаев поделился мнением о матче против «Оренбурга»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о матче шестого тура РПЛ, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).
Игрок отметил, что игра получилась боевой, и все боролись до конца, что добиться победы.
«Хотели забрать три очка, но не получилось, но в следующей игре постараемся выиграть, потому что ЦСКА — это команда, которая побеждает всегда», - приводит слова Файзуллаева ТАСС.
ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе десять набранных очков.
В следующем туре «армейцы» сыграют против «Зенита».
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