Шатов рассказал, за кого будет болеть в матче «Зенит» - «Урал»

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов высказался перед матчем шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом».

«Урал» способен взять очки на выезде у «Зенита», но ему будет сложно. Тем более после того как в минувшем туре «сине‑бело‑голубые» обыграли «Спартак». Нас ждет непростое противостояние», — приводит слова Шатова «Матч ТВ».

Экс-футболист отметил, что не будет болеть за одну определенную команду, ведь встречаются два родных для него клуба. Шатов добавил, что просто хочет увидеть яркий футбол.

Матч «Зенит» - «Урал» пройдет сегодня, 26 августа. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая должна будет стартовать в 15:00 по мск.