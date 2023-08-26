​«Зенит» огласил состав на матч с «Уралом»

Субботнюю часть шестого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Зенитом» и «Уралом». Наставник питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких исполнителей:

Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Уралом» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после пяти сыгранных туров «Зенит» имеет в своём активе 10 очков, а «Урал» - 13.