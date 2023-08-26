Осинькин рассказал о состоянии Гарре

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре.

Специалист отметил, что обследование прошло, и планировалось, что он может восстановиться за две-три недели.

«Надеемся, что даже раньше. Время покажет, сможет ли он играть в следующей встрече и в матче в Грозном. Надо подождать», - приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний футболист получил повреждение в матче пятого тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:2).

За пять матчей РПЛ Гарре отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.