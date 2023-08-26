Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Урал»

В рамках шестого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Своим мнением по этому поединку поделился бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

«Беру «Зенит» с форой (-1,5). Может так сложиться, что игра не получится легкой. Но «Зенит» свое забьет. При этом «Зенит» стал неплохо обороняться. Не верю, что «Урал» забьет», - цитирует Титова «РБ Спорт».

«Зенит» примет «Урал» на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.