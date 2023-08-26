Заварзин: «Спартак» накидает «Ахмату» три гола и победит»

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин высказал мнение о грядущем поединке между «красно-белыми» и грозненским «Ахматом» в шестом туре чемпионата России.

«Если с «Ахматом» не выходить из кризиса, тогда с кем? Сегодня у «Спартака» все будет в порядке. Три мяча накидают и возьмут три очка», - передает слова Заварзина издание «РБ Спорт».

Матч состоится на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 26 августа. Начало – 19:30 по мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru. В преддверии игры «красно-белые» занимают шестое место в таблице, грозненцы – девятое.