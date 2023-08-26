Агент форварда «Кадиса» Осмайича: «ЦСКА собирается увеличить предложение»

Агент нападающего испанского «Кадиса» Милутина Осмайича Игорь Глушевич высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«ЦСКА собирается увеличить свое предложение по Осмайичу. Но также «Верона» проявляет большой интерес к игроку. После выходных все станет известно», - приводит слова агента Sport24.

Контракт 24-летнего футболиста с испанской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

На его счету 17 забитых мячей за национальную сборную Черногории.