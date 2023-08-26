Колыванов предположил, с каким счётом «Динамо» обыграет «Рубин»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубин» - «Динамо».

«Уверен, что предстоящая игра получится боевая. Но «Динамо» по классу выше, чем его соперник, и, если команда намерена бороться за высокие места, нужно побеждать в этой встрече», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Как считает специалист, казанцы до последнего будут бороться за очки, но, скорее всего, «бело-голубые» выйдут победителями из этого противостояния со счетом 2:1.

Встреча шестого тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» пройдет сегодня, 26 августа. Игра должна стартовать в 17:30 по мск. Портал LiveResult будет освещать все события матча в текстовой трансляции.