Гранат выбрал фаворита в матче «Рубин» - «Динамо»

Экс-игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем поединке между «бело-голубыми» и казанским «Рубином» в шестом туре чемпионата России.

«Считаю «Динамо» фаворитом. Команда набрала ход, а «Рубину» тяжело даются игры и набранные очки. У «Динамо» нет стабильности, но у них победы над серьёзными соперниками», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Матч «Рубин» - «Динамо» состоится сегодня, 26 августа, на стадионе в Казани. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.